В Воронеже синоптики изменили прогноз погоды на 1 сентября

В первые дни сентября школьникам надо не забывать брать с собой зонты. Фото: Мария СОЛЕЕВА

Погода на День знаний будет теплой, но не идеальной. Об этом сообщили воронежские синоптики, несколько изменившие более ранний прогноз. Метеорологи сообщили, что как раз днем 1 сентября будет переходная фаза – на смену антициклону придет прохладный циклон, который принесет с собой северо-западный ветер. Эта смена погоды будет сопровождаться довольно сильным ветром – до 17 м/c, ночью возможна гроза, днем несильный дождь. И будет уже достаточно прохладно. Ночью синоптики обещают +16, днем +25 градусов.

А дальше будет еще холоднее. В ночь на четверг, 2 сентября, подует западный ветер, его порывы уже ослабеют. Будет пасмурно. Днем снова сменится ветер, на этот раз на северо-западный, прогнозируют сильный дождь и +17.

В пятницу, 3 сентября, ночью дождь будет уже слабым, но температура уже понизится до +9 градусов. Днем из-за туч выглянет солнце. Потеплеет до +16, но и ветер усилится до 16 м/c.

В ночь на субботу, 4 сентября, снова подует западный ветер. При пасмурной погоде синоптики обещают +9 градусов. Днем возможен слабый дождь при +16.