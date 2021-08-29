Новая неделя в Воронежской области начнется с 32-градусной жары

Лето уходит, осталось еще два жарких дня. Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики дали прогноз на ближайшую рабочую неделю, примечательную тем, что на нее приходится День знаний и одновременно конец лета.

По данным метеорологов, на этот раз первое дыхание осени придет почти точно по календарю. Если в последние дни августа температура в Воронеже будет +31 (а в Воронежской области местами и +32), то уже с 1 сентября будет гораздо прохладнее. Связано это с приходом антициклона, несущего прохладу с запада и с севера. И уже 2 сентября ночь будет очень прохладной, а днем столбик термометра чуть превысит отметку в 20 градусов.

В ночь на понедельник, 30 августа, будет пасмурно при +16 градусах. Днем на солнце набегут облака. Однако будет жарко - +31.

Во вторник, 31 августа, ночью, снова хмурая погода и уже +14 градусов. Но днем при переменной облачности вновь +31. Подует юго-восточный ветер.

В ночь на среду, 1 сентября, опять пасмурно, на этот раз при +17 градусах. Днем возможен дождь, который снизит температуру по сравнению с сутками ранее до +26.

В четверг, 2 сентября, ночью подует западный ветер. Луну полностью скроют облака. И уже будет ощущаться осень - +12 градусов. Днем северный ветер принесет с собой пасмурную погоду, возможен небольшой дождь при +22.