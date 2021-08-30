Под Воронежем в аварии с грузовиком и «Мерседесом» ранена восьмилетняя девочка

Восьмилетнюю девочку и 61-летнюю женщину на скорой увезли в больницу. Фото: из архива «КП»

В понедельник, 30 августа, в 7.40 в Новоусманском районе случилась авария, в которой пострадали два человека.

На 540 километре трассы «Дон» 45-летний житель Воронежской области, управлявший грузовиком «Вольво» с полуприцепом, неудачно выполнил разворот. И столкнулся с «Мерседесом-Луидор», которым рулил 41-летний житель Калачеевского района. Легковая машина ехала в сторону Воронежа.

В аварии получили травмы пассажиры «Мерседеса»: восьмилетняя девочка из Калачеевского района, а также 61-летняя жительница Павловского района. Их на скорой отвезли в больницу. Полицейские продолжают выяснять, кто прав, кто виноват в этой аварии.

Напомним, в воскресенье, 29 августа, в 7.35 в Новоусманском районе случилось ДТП, в котором погиб 59-летний водитель «Ниссан-Альмера». Он проезжал перекресток и не уступил дорогу 14-й «Ладе», хотя по правилам обязан был это сделать.