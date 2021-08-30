Под Воронежем «Ниссан» врезался в «Ладу»: погиб один из водителей

Участок дороги после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 29 августа, в 7.35 в Новоусманском районе случилась смертельная авария.

На 52 километре дороги «Воронеж-Тамбов» 59-летний водитель «Ниссан-Альмера» проезжал перекресток и не уступил дорогу 14-й «Ладе». Хотя по правилам обязан был это сделать. В результате иномарка врезалась в «Ладу», вылетела в поле, а ее водитель погиб на месте ДТП. 43-летний мужчина, руливший отечественной машиной, получил тяжелые травмы и попал в больницу. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства этой аварии.

У "Ниссана", остановившегося в поле, деформирована крыша и разбито переднее стекло. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

У "Лады" разбит капот. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Ночью 29 августа случилось еще одно ДТП, закончившееся трагедией. В Богучарском районе 33-летний водитель «Хонды-Аккорд» вылетел в кювет, врезался в дерево и погиб.