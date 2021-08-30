В Воронежской области водитель иномарки врезался в дерево и погиб

"Хонда" от удара сложилась пополам. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 29 августа, в 00.20 в Богучарском районе случилась смертельная авария.

На пятом километре дороги М-4«Дон»-Полтавка-Дьяченково-Терешково 33-летний местный житель, ехал на «Хонде Аккорд» со стороны села Дьяченково в направлении хутора Дядин. Мужчина потерял контроль над машиной, по левой обочине вылетел в кювет и врезался в дерево. Удар был такой страшной силы, что водитель умер до приезда скорой.

Передняя часть машины после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 29 августа случилось 93 ДТП, из них 62 – в Воронеже, 16 – на дорогах районов, 15 – на федеральных трассах. В девяти авариях два человека погибли, 12 получили травмы. Оштрафованы 29 пьяных водителей и еше семь ехавших на красный свет, - сообщили в региональном ГУ МВД.