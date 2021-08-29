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Спорт29 августа 2021 18:29

Воронежская легкоатлетка стала седьмой в толкании ядра на Паралимпиаде

Антонина Баранова отстала от победительницы соревнований на метр, но та установила мировой рекорд
Юрий КОЗЛОВ
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Антонина Баранова. Фото с сайта paralymp.ru

Антонина Баранова. Фото с сайта paralymp.ru

Фото: другой источник.

Достойно выступила воронежская спортсменка Антонина Баранова на Паралимпиаде в Токио. Наша легкоатлетка вошла в десятку лучших в толкании ядра. Она показала результат 13,26 метров. Победила спортсменка из Эквадора. Она установила мировой рекорд – 14,39 метров.

Учитывая, что во время подготовки к Паралимпиаде Антонина Баранова залечивала травмы, результат можно признать хорошим.

В то же время уроженка Воронежа, cейчас выступающая за Московскую область, пловчиха Дарья Пикалова на этот на дистанции 50 метров вольным стилем в тройку лучших не попала. Она заняла пятое место. Но в ее активе уже есть серебро и бронза на этой Паралимпиаде.