Уроженка Воронежа завоевала вторую медаль на Паралимпиаде

Финиш 100-метровки на спине. Фото: кадр с видео Матч ТВ. Фото: другой источник.

Уроженка Воронежа Дарья Пикалова (до замужества Стукалова) пополнила свою коллекцию медалей Паралимпиад. На этот раз в Токио она стала второй в заплыве на 100 метров на спине. Дарья показала результат 1 минута 08,76 секунды. Опередила Пикалову только спортсменка из Великобритании Ханна Расселл (1.08,44). Третьей стала бразильянка Мария Гомес (1.09,18).

Ранее на Паралимпиаде в Токио Дарья Пикалова завоевала бронзу на дистанции 100 метров баттерфляем. Впереди у нее еще три шанса взойти на пьедестал. Дарье еще предстоят дистанции 50 и 100 метров вольным стилем и 200-метровка комплексным плаванием.

Дарья Пикалова выступает в категории спортсменом с нарушением зрения. Это для нее не первая Паралимпиада. Она серебряный и трехкратный бронзовый призер Игр в Лондоне в 2012 году, а также многократная чемпионка мира и Европы.

У Дарьи Пикаловой теперь стало шесть медалей, завоеванных на Паралимпиадах. Фото: cdn.paralymp.ru Фото: другой источник.

До 2018 года Дарья Пикалова (тогда еще Стукалова) выступала за Воронежскую область, тренировалась в Воронеже под руководством отца Сергея Стукалова. После замужества она не только сменила фамилию, но и переехала в Москву. Причин для такого решения было две – лучшее финансирование и возникшие проблемы с местом для тренировок в Воронеже.