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Спорт25 августа 2021 15:46

Уроженка Воронежа взяла бронзу на Паралимпиаде

Дарья Пикалова стала третьей на стометровке баттерфляем
Юрий КОЗЛОВ
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Свою четвертую бронзу на Паралимпиаде Дарья Пикалова выиграла, уже переехав в Москву. Фото m.paralymp.ru

Свою четвертую бронзу на Паралимпиаде Дарья Пикалова выиграла, уже переехав в Москву. Фото m.paralymp.ru

Фото: другой источник.

В среду, 25 августа, уроженка Воронежа Дарья Пикалова (в девичестве Стукалова) завоевала свою первую медаль на Паралимпиаде в Токио. Она стала третьей на 100-метровке баттерфляем. Золото и серебро досталось итальянским спортсменкам.

Дарья Пикалова выступает в категории спортсменов с нарушением зрения. Впереди у нее еще четыре старта. Дарье предстоят еще две стометровки: на спине и вольным стилем, дистанции 50 м. вольным стилем и 200 м. комплексным плаванием.

Пикалова – спортсменка титулованная. Она - серебряный и трехкратный бронзовый призер Паралимпиады в Лондоне в 2012 году, многократная чемпионка мира и Европы.

Еще относительно недавно спортсменка выступала за Воронежскую область. Однако после замужества переехала в столицу и стала выступать за сборную Москвы. К такому решению ее привели не только лучшие финансовые условия, но и трудности с местом для тренировок в Воронеже.