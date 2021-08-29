Воронежский «Буран» проиграл в двух последних матчах турнира в Тамбове

«Буран» неудачно завершил турнир на призы губернатора Тамбовской области.

28 августа в матче с «Горняком» из города Верхняя Пышма Свердловской области Даниил Лобанов открыл счет уже на четвертой минуте, реализовав большинство. Но дальше забивали только уральцы. На 25 минуте отличился Кузнецов, в третьем периоде на 51-й «Горняк» вывел вперед однофамилец известного певца Лоза (он тоже реализовал лишнего). Меньше, чем за две минуты до конца итог встречи подвела шайба Ивашова – 1:3.

В игре с «Ростовом» счет также открыл «Буран». На девятой минуте шайбу забросил Дмитрий Попов. Затем отличную игру в неравных составах показали ростовчане. Сначала Щербаков на 11 минуте реализовал большинство, а на 14-й Андреев вывел свою команду вперед в меньшинстве – 1:2.

В начале третьего периода Артур Егоров сравнял счет – 2:2. Но равновесие продержалось лишь до 46 минуты – Пяткин забросил третью шайбу «Ростова». В конце игры «Буран» снял вратаря, но добился этим только еще одного гола в пустые ворота – отличился Царев – 2:4.

Таким образом «Буран» на турнире обыграл только хозяев соревнований – «Тамбов», уступив «Рязани», «Горняку» и «Ростову».