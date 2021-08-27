Воронежский «Буран» на турнире в Тамбове победил хозяев льда, но проиграл «Рязани»

В ворота "Бурана" за две игры турнира в Тамбове влетело пять шайб. Фото: с сайта ХК «Буран»

«Буран» провел первые два матча на турнире на призы главы администрации Тамбовской области.

С хозяевами льда встреча получилась упорной. В первом периоде счет открыл Данил Макаров, во втором тамбовчане забросили ответную шайбу. Все решилось в третьем периоде. Сначала Артем Подшендялов вывел «Буран» вперед, однако хозяева вновь счет сравняли. И за две с половиной минуты до конца Антон Вилков забросил третью шайбу «ураганных». Тамбовчане сняли вратаря, но в третий раз отыграть уже не смогли.

Против «Рязани» воронежцы слишком долго запрягали. И проснулись, когда счет уже был 0:2. Пришлось потрудиться Данилу Макарову, сделавшему дубль – 2:2. Рязанцы забросили третью шайбу, но «Буран» сумел отыграться всего за пять секунд до сирены. Голом отметился Даниил Мельников. И все же в серии буллитов рязанцы оказались сильнее.

В субботу, 28 июля, «Буран» сыграет с «Горняком» из башкирского города Учалы. Матч начнется в 19.00.