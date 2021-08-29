Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 августа 2021 15:37

В Воронеже в причинах падения пенсионерки в автобусе будет разбираться Следственный комитет

Пожилая женщина получила травму головы и попала в больницу
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сотрудники Следственного комитета опросят очевидцев ЧП, пассажиров и водителя автобуса, а также представителя компании-перевозчика.

Сотрудники Следственного комитета опросят очевидцев ЧП, пассажиров и водителя автобуса, а также представителя компании-перевозчика.

Фото: из архива «КП»

Сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту травмирования 64-летней женщины в автобусе № 64. Напомним, 28 августа около 14 часов на улице Плехановской водитель резко затормозил перед ехавшей впереди машиной. Пенсионерка не удержалась упала и получила травму головы. Ее увезли в больницу.

- Следователи опросят очевидцев ЧП, пассажиров и водителя автобуса, а также представителя компании-перевозчика. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью пенсионерки. Истребована документация, регламентирующая оказание транспортной компанией услуг по перевозке населения, - рассказал и.о. руководителя следственного отдела по Центральному району Воронежа регионального управления СК России Андрей Бредихин.