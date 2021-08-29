В Воронеже в причинах падения пенсионерки в автобусе будет разбираться Следственный комитет

Сотрудники Следственного комитета опросят очевидцев ЧП, пассажиров и водителя автобуса, а также представителя компании-перевозчика. Фото: из архива «КП»

Сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту травмирования 64-летней женщины в автобусе № 64. Напомним, 28 августа около 14 часов на улице Плехановской водитель резко затормозил перед ехавшей впереди машиной. Пенсионерка не удержалась упала и получила травму головы. Ее увезли в больницу.

- Следователи опросят очевидцев ЧП, пассажиров и водителя автобуса, а также представителя компании-перевозчика. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью пенсионерки. Истребована документация, регламентирующая оказание транспортной компанией услуг по перевозке населения, - рассказал и.о. руководителя следственного отдела по Центральному району Воронежа регионального управления СК России Андрей Бредихин.