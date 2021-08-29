В центре Воронежа пенсионерка упала в маршрутке, ударилась головой и попала в больницу

Пожилую женщину на скорой отвезли в больницу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В субботу, 28 августа, в 13.58 у дома № 42 по улице Плехановской серьезную травму в маршруте получила 64-летняя женщина.

Как выяснили полицейские, водитель автобуса «МАЗ-103469», ехавший в сторону площади Заставы, слишком поздно и резко затормозил перед другой машиной. В результате пенсионерка не удержалась, упала и сильно ударилась головой. Ее отвезли в больницу.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП. Инспекторы ГИБДД проведут дополнительную работу с руководством автопредприятия для профилактики нарушений правил водителями.

Напомним, 20 июля около полудня недалеко от остановки «Куцыгина» в маршрутном автобусе №5А упала 93-летняя бабушка. Пожилая женщина решила пересесть - на ее место сильно светило солнце. Но не удержалась, упала и сломала себе копчик. При этом бабушка повредила ногу другой женщине. Очевидцы утверждают, что водитель ничего не нарушал.