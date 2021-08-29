В Воронеже в двух пожарах в квартирах пострадали мужчина и женщина

Мужчину госпитализировали с отравлением дымом, женщину - с ожогами. Фото: из архива «КП»

В региональном ГУ МЧС сообщили, насколько тяжело пострадали люди на пожарах в Коминтерновском и Советском районе.

Оказалось, что во время возгорания трехкомнатной квартиры на проспекте Труда получил отравление продуктами горения 40-летний мужчина. Его на скорой отвезли в больницу. Напомним, там пожар начался 28 августа в 14.03, потушили его в 14.14. Сгорели домашние вещи.

В Советском районе в сгоревшей комнате «однушки» на улице Пешестрелецкой получила ожоги 53-летняя женщина. Ее госпитализировали. Напомним, там пожар случился в 1.04 29 августа, пламя загасили в 1.22. Из дома пришлось выводить 12 человек, надев на них маски.