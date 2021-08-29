В Воронеже с ночного пожара эвакуировали в масках 12 человек

На пожар на улице Пешестрелецкой выезжали семь машин МЧС. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сразу два пожара с пострадавшими случились в Воронеже за последние сутки.

В субботу, 28 августа, в 14.03 загорелась трехкомнатная квартира в доме № 125 на проспекте Труда. На месте ЧП работали две пожарные машины и восемь сотрудников МЧС. Огонь потушили в 14.14. Пламя повредило домашние вещи на площади четыре квадратных метра. На пожаре пострадал человек.

В ночь на воскресенье, 29 августа, в 1.04 вспыхнула однокомнатная квартира в доме № 77 на улице Пешестрелецкой Советского района. Пожар был сложным. В его тушении задействовали семь машин и 27 работников МЧС. С огнем справились в 1.22. Пламя повредило комнату 4х5 метров по всей площади. 12 человек эвакуировали с пожара, надев на них маски. Во время ЧП также есть пострадавший.

Мы выясняем, насколько тяжелы травмы у людей, пострадавших на этих двух пожарах.