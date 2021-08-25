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Происшествия25 августа 2021 10:17

Тело погибшего срочника из Воронежской области не отдают семье

Родные 18-летнего парня наняли юриста, чтобы выяснить точные обстоятельства смерти
Кирилл Мишин
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Фото предоставлено родными Алексея.

Фото предоставлено родными Алексея.

22 августа стало известно, что срочника из Воронежской области Алексей Руди нашли мертвым в лесу в Рязанской области. Его родители не верят, что 18-летний парень сделала это самостоятельно. За день до этого он звонил своей маме и говорил, что у него все хорошо.

Как рассказал «КП-Воронеж» родственник Алексея Дмитрий, военные ничего им не рассказывают, а «лишь побыстрее хотят закрыть это дело». Заключение о смерти родителям до сих пор не отдали, как и тело. Оно по-прежнему где-то в Рязанской области.

- Должны были привезти завтра, но позвонили и сказали, что еще удержат на неопределенный срок. Планируют провести вторую экспертизу, - поделился с «Комсомолкой» Дмитрий.

Семья Алексея Руди даже обратилась за помощью к юристу. Родители надеются, что он поможет с независимой экспертизой. По словам Дмитрия, она необходима:

- Версия с самоубийством абсурдна! У меня и у всей семьи есть только одно предположение, и оно не изменится: его убили и сделали инсценировку. Специально, чтобы правда не переросла в общественный резонанс.