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Происшествия23 августа 2021 0:36

Родные погибшего солдата из Воронежской области: «Лешка всегда рвался в армию»

Родственники не понимают, что могло стать причиной трагедии
Кирилл Мишин
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Фото предоставлено родственниками Алексея.

Фото предоставлено родственниками Алексея.

«Мам, все хорошо, но мне некогда. Перезвоню завтра». Это были последние слова 18-летнего Алексея Руди, которые он сказал своей маме 21 августа. На следующий день вместо любимого сына, женщине позвонили из части и сообщили, что парня нашли повешенным в лесу.

«Конфликтов и неразделенной любви не было»

Уроженец села Новая Чигла Таловского района ушел в армию 27 мая этого года. Служил Алексей в Туле в воздушно-десантных войсках. А на днях отправился на учения в Рязанскую область. Там он и погиб.

«КП-Воронеж» связалось с родственниками молодого человека. Старшая сестра погибшего Анжелика смогла лишь сказать, что Алексей был хорошим братом и всегда хотел пойти в армию.

Повторяет ее слова насчет службы и двоюродная родственница Ксения. Девушка уверяет, что парня все устраивало.

- На учениях они прыгали с парашютами, стреляли и учились самообороне. Леша звонил матери почти каждый день и рассказывал о своих достижениях, в том числе и о первом прыжке, который ему очень понравился. И потом тете говорят, что ее сына нашли в петле. Никаких подробностей не объяснили. Мы, его семья, говорим в один голос: у Леши не было причин сводить счеты с жизнью. Он сам хотел в армию. С семьей никаких конфликтов не было (накануне говорил, что скучает), неразделенной любви тоже.

«Нам что-то недоговаривают»

Муж двоюродной сестры Дмитрий рассказывает, что совсем недавно вместе с женой вернулся из Чиглы, где живет семья погибшего. По его словам, отец держится, а мама и бабушка - в слезах.

- Я лично сажал его в поезд, провожал на службу. У парня светились глаза от того, что он познает новую жизнь за пределами деревни. Это не один из тех парней, которые готовы сделать все лишь бы не служить. Лешка рвался в армию. Даже сидя за столом на проводах, он говорил, что поскорее хочет прыгнуть с парашютом. За все эти месяцы не было намеков на что-то плохое. Он звонил и радовался учениям, боевой технике, всему... Но даже если чего-то недоговаривал, матери всегда чувствуют такое. А тут вечером говорит, что все нормально, а утром его уже нет.

Дмитрий не строит никаких версий насчет случившегося. Однако мужчина уверен, что от родных что-то скрывают. Кроме того, родственник опровергает сообщения, появившиеся в информационном пространстве, о том, что Алексей называл армию ошибкой и вел себя странно после последнего разговора с мамой.

- Он не говорил так, потому что планировал идти служить по контракту. И нам никто не сообщал о том, что Леша изменился после звонка. Только сказали, что утром его не нашли на построении, - пояснил «КП-Воронеж» Дмитрий.

ЧППроисшествия: ЧП