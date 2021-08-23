Родные погибшего солдата из Воронежской области: «Лешка всегда рвался в армию»

Фото предоставлено родственниками Алексея.

«Мам, все хорошо, но мне некогда. Перезвоню завтра». Это были последние слова 18-летнего Алексея Руди, которые он сказал своей маме 21 августа. На следующий день вместо любимого сына, женщине позвонили из части и сообщили, что парня нашли повешенным в лесу.

«Конфликтов и неразделенной любви не было»

Уроженец села Новая Чигла Таловского района ушел в армию 27 мая этого года. Служил Алексей в Туле в воздушно-десантных войсках. А на днях отправился на учения в Рязанскую область. Там он и погиб.

«КП-Воронеж» связалось с родственниками молодого человека. Старшая сестра погибшего Анжелика смогла лишь сказать, что Алексей был хорошим братом и всегда хотел пойти в армию.

Повторяет ее слова насчет службы и двоюродная родственница Ксения. Девушка уверяет, что парня все устраивало.

- На учениях они прыгали с парашютами, стреляли и учились самообороне. Леша звонил матери почти каждый день и рассказывал о своих достижениях, в том числе и о первом прыжке, который ему очень понравился. И потом тете говорят, что ее сына нашли в петле. Никаких подробностей не объяснили. Мы, его семья, говорим в один голос: у Леши не было причин сводить счеты с жизнью. Он сам хотел в армию. С семьей никаких конфликтов не было (накануне говорил, что скучает), неразделенной любви тоже.

«Нам что-то недоговаривают»

Муж двоюродной сестры Дмитрий рассказывает, что совсем недавно вместе с женой вернулся из Чиглы, где живет семья погибшего. По его словам, отец держится, а мама и бабушка - в слезах.

- Я лично сажал его в поезд, провожал на службу. У парня светились глаза от того, что он познает новую жизнь за пределами деревни. Это не один из тех парней, которые готовы сделать все лишь бы не служить. Лешка рвался в армию. Даже сидя за столом на проводах, он говорил, что поскорее хочет прыгнуть с парашютом. За все эти месяцы не было намеков на что-то плохое. Он звонил и радовался учениям, боевой технике, всему... Но даже если чего-то недоговаривал, матери всегда чувствуют такое. А тут вечером говорит, что все нормально, а утром его уже нет.

Дмитрий не строит никаких версий насчет случившегося. Однако мужчина уверен, что от родных что-то скрывают. Кроме того, родственник опровергает сообщения, появившиеся в информационном пространстве, о том, что Алексей называл армию ошибкой и вел себя странно после последнего разговора с мамой.

- Он не говорил так, потому что планировал идти служить по контракту. И нам никто не сообщал о том, что Леша изменился после звонка. Только сказали, что утром его не нашли на построении, - пояснил «КП-Воронеж» Дмитрий.