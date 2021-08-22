СМИ: срочника их Воронежской области нашли мертвым в лесу

22 августа в Рязанской области обнаружили тело срочника из Воронежской области Алексея Руди. Уроженца села Новая Чигла Таловского района нашли повешенным в лесу, сообщили Вести Воронеж со ссылкой на родственников 18-летнего призывника, который проходил службу в Туле, а под Рязанью был на учениях. Близкие предполагают, что парень не сам покончил с собой, поскольку накануне разговаривал с матерью и не говорил о проблемах.

Напомним, в 2019 году на полигоне "Погоново" в Хохольском районе обнаружили тело срочника Степана Цымбала со связанными руками и пакетом на голове.