Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 августа 2021 12:54

Под Воронежем обустроят госпитальное захоронение времен ВОВ

Мемориал станет местом проведения памятных мероприятий
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото администрации Новоусманского района

Фото администрации Новоусманского района

На месте госпитального захоронения времен Великой Отечественной войны в поселке Ракитное Воленского сельского поселения Новоусманского района обустроят мемориал. Проект подготовили общественники и работники администрации в сотрудничестве с дизайнерами.

Символом станет образ летящих журавлей, стилизованное изображение которых будет нанесено на каждое надгробие. А на мемориальных плитах будут фотографии госпиталя, информация о его боевом пути и похороненных здесь солдатах.

Планируется, что мемориал станет местом проведения здесь памятных мероприятий с участием молодежи.

Напомним, братскую могилу обнаружили еще в 2019 году. В администрацию Воленского сельского поселения обратился Виктор Новиков из Казани. Он по просьбе бабушки искал могилу ее отца. Прадед Виктора получил ранение при обороне Воронежа. С 15 сентября 1942 года по 15 января 1943-го он лечился в полевом госпитале № 4341 в поселке Ракитное Новоусманского района.

Известно о 53 захороненных здесь. Пока удалось найти родственников 8 человек.