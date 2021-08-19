Под Воронежем обустроят госпитальное захоронение времен ВОВ

Фото администрации Новоусманского района

На месте госпитального захоронения времен Великой Отечественной войны в поселке Ракитное Воленского сельского поселения Новоусманского района обустроят мемориал. Проект подготовили общественники и работники администрации в сотрудничестве с дизайнерами.

Символом станет образ летящих журавлей, стилизованное изображение которых будет нанесено на каждое надгробие. А на мемориальных плитах будут фотографии госпиталя, информация о его боевом пути и похороненных здесь солдатах.

Планируется, что мемориал станет местом проведения здесь памятных мероприятий с участием молодежи.

Напомним, братскую могилу обнаружили еще в 2019 году. В администрацию Воленского сельского поселения обратился Виктор Новиков из Казани. Он по просьбе бабушки искал могилу ее отца. Прадед Виктора получил ранение при обороне Воронежа. С 15 сентября 1942 года по 15 января 1943-го он лечился в полевом госпитале № 4341 в поселке Ракитное Новоусманского района.

Известно о 53 захороненных здесь. Пока удалось найти родственников 8 человек.