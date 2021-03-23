Под Воронежем планируют установить памятник у недавно найденной братской могилы

Захоронению присвоен номер – 622 Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

В Воронежской области найдена и получила официальный статус еще одна братская могила. Администрации Воленского сельского поселения удалось добиться паспортизации местного захоронения. Ему присвоен номер – 622.

Уже удалось найти родственников 8 захороненных солдат Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

В июне 2019 года в администрацию Воленского сельского поселения обратился Виктор Новиков из Казани. Он по просьбе бабушки искал могилу ее отца. Прадед Виктора получил ранение при обороне Воронежа. С 15 сентября 1942 года по 15 января 1943-го он лечился в полевом госпитале № 4341 в поселке Ракитное Новоусманского района.

Данный госпиталь 20 июля 1944 года во время Харьковской операции попал под налет фашистов, часть документов была утрачена.

На момент обращения было известно, что возле Ракитного находится воинское захоронение с останками двух красноармейцев. При этом в электронном архиве Минобороны «Мемориал» в списке безвозвратных потерь полевого подвижного госпиталя № 4341 за январь 1943 года были указаны 28 человек.

Старший специалист администрации Воленского сельского поселения Людмила Киреева опросила местных жителей, сделала запросы в военкомат, в архивы Минобороны, общалась с краеведами. Выяснилось, что в официальных документах ошибка: было указано, что госпиталь находился на кордоне Ракитное Курской области, на самом деле - в Новоусманском районе Воронежской области.

Такая табличка сейчас висит у братской могилы Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

Местные жители показали место госпитального захоронения. Председатель правления военно-спортивного Союза имени Калашникова Валентин Котюх изучал историю этого места и предоставил информацию, после обработки которой стали известны имена 53 человек, умерших и захороненных в госпитале в Ракитном.

Поисковики с помощью щупов и после частичного вскрытия одной из могил подтвердили место госпитального захоронения. На данный момент нашли и определили границы 11 могил. Но, по сведениям очевидцев, всего было 14 могил, в которых и захоронены 53 человека. А недалеко в лесу остались ямы от окопов и землянок.

Уже удалось найти родственников 8 захороненных солдат. Работа продолжается. Глава Новоусманского муниципального района Дмитрий Маслов поручил разработать варианты благоустройства найденного захоронения и найти средства для приведения братских могил в надлежащий вид и установки мемориальной плиты или памятника.