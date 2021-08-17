В Воронежской области попавшийся на взятке прокурор района получил 1,5 года колонии

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Борисоглебский городской суд отправил в тюрьму бывшего прокурора Грибановского района Алексея Бобро. Его признали виновным в коррупционных действиях и приговорили к полутора годам колонии общего режима. Это стало известно из материалов суда.

Его взяли под стражу в зале суда. Также экс-прокурору запретили занимать государственные должности в течение двух лет.

Напомним, под уголовное дело Алексей Бобро попал в ноябре 2019 года по материалам проверок ФСБ и Следственного комитета. Его обвинили в организации системы «крышевания» полицейских. В частности, сотрудники ГИБДД якобы периодически платили ему дань, чтобы он не закрывал глаза на недочеты в их работе и не организовывал в отношении них проверок.