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В Воронежской области дошло до суда уголовное дело против бывшего районного прокурора

Алексея Бобро обвиняют в «крышевании» сотрудников ГИБДД за взятки
Артем ИЛЬИН
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Алексею Бобро грозит штраф до 1,5 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до шести лет.

Алексею Бобро грозит штраф до 1,5 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до шести лет.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Грибановский районный суд передали уголовное дело в отношении бывшего местного прокурора Алексея Бобро. Его возбудили в ноябре 2019 года по материалам проверок ФСБ и Следственного комитета.

Экс-прокурора Грибановского района обвиняют в том, что он организовал систему «крышевания» полицейских. В частности, сотрудники ГИБДД якобы периодически платили ему дань, чтобы он не закрывал глаза на разные, скажем так, недочеты в их работе и не организовывал в отношении них проверок. Как ранее сообщали силовики год назад, удалось доказать взятки на достаточно скромную сумму – 60 тысяч рублей. Не исключено, что за время следствия она существенно подросла.

Алексей Бобро подал в отставку с поста прокурора задолго до возбуждения уголовного дела – еще в августе. При этом, по данным ряда СМИ, в местном надзорном ведомстве первоначально пытались скандальное дело закрыть. Однако следователи обратились в Генпрокуратуру, и в вышестоящем ведомстве решили, что их бывшему коллеге все-таки придется ответить в суде по части 2 статьи 190 УК РФ за получение взятки в значительном размере. Ответственность по ней – штраф до 1,5 миллиона рублей либо даже лишение свободы на срок до шести лет.

Справка «КП»

Алексею Бобро 33 года. На службу в прокуратуру Воронежской области поступил в июле 2010 года. Работал помощником Борисоглебского межрайонного прокурора, затем прокурора Новохоперского района, далее заместителем прокурора Терновского района. С августа 2013 года занимал должность прокурора организационно-контрольного отдела. В ноябре 2017 года возглавил прокуратуру Грибановского района. Тогда он сменил Сергея Сбоева, ушедшего на пенсию. После скандального ухода Бобро прокурором Грибановского района стал Юрий Козлов.

Криминал