В Воронежской области дошло до суда уголовное дело против бывшего районного прокурора

Алексею Бобро грозит штраф до 1,5 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до шести лет. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Грибановский районный суд передали уголовное дело в отношении бывшего местного прокурора Алексея Бобро. Его возбудили в ноябре 2019 года по материалам проверок ФСБ и Следственного комитета.

Экс-прокурора Грибановского района обвиняют в том, что он организовал систему «крышевания» полицейских. В частности, сотрудники ГИБДД якобы периодически платили ему дань, чтобы он не закрывал глаза на разные, скажем так, недочеты в их работе и не организовывал в отношении них проверок. Как ранее сообщали силовики год назад, удалось доказать взятки на достаточно скромную сумму – 60 тысяч рублей. Не исключено, что за время следствия она существенно подросла.

Алексей Бобро подал в отставку с поста прокурора задолго до возбуждения уголовного дела – еще в августе. При этом, по данным ряда СМИ, в местном надзорном ведомстве первоначально пытались скандальное дело закрыть. Однако следователи обратились в Генпрокуратуру, и в вышестоящем ведомстве решили, что их бывшему коллеге все-таки придется ответить в суде по части 2 статьи 190 УК РФ за получение взятки в значительном размере. Ответственность по ней – штраф до 1,5 миллиона рублей либо даже лишение свободы на срок до шести лет.

Справка «КП»

Алексею Бобро 33 года. На службу в прокуратуру Воронежской области поступил в июле 2010 года. Работал помощником Борисоглебского межрайонного прокурора, затем прокурора Новохоперского района, далее заместителем прокурора Терновского района. С августа 2013 года занимал должность прокурора организационно-контрольного отдела. В ноябре 2017 года возглавил прокуратуру Грибановского района. Тогда он сменил Сергея Сбоева, ушедшего на пенсию. После скандального ухода Бобро прокурором Грибановского района стал Юрий Козлов.