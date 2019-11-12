Бывшего прокурора района Воронежской области подозревают во взятке от полицейских

СЕГОДНЯ 13:16 2019-11-12T13:16:22+03:00

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Коррупционный скандал разразился в Грибановском районе. Под следствие попал не кто-нибудь, а бывший прокурор.

Алексей Бобро уволился в августе, но это не избавило его от интереса сотрудников регионального УФСБ. По данным ряда источников, чекисты «копали» подозрительные взаимоотношения бывшего прокурора с местными полицейскими. Они платили за своего рода «крышу»: чтобы было как можно меньше проверок и нагоняев за недочеты в работе. Пока в деле фигурирует взятка в 60 тысяч рублей, однако не исключено, что всплывут и другие эпизоды.

Официальный комментарий регионального СУ СК по этому поводу таков:

- Наши сотрудники расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего сотрудника прокуратуры Воронежской области по признакам преступления по ч. 2 ст. 290 УК РФ, по факту получения им через посредника взятки в виде денег от сотрудников полиции за общее попустительство по службе, в значительном размере. В основу легли материалы, предоставленные УФСБ России по Воронежской области. Сотрудники регионального СК России и УФСБ продолжают выполнение комплекса мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

В надзорном ведомстве ограничились сдержанным комментарием:

- Под контролем органов прокуратуры проведены проверочные мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего прокурора Грибановского района Воронежской области. Его подозревают в получении взятки в значительном размере.

Отметим, в ряде СМИ сообщают о том, что сначала в региональной прокуратуре постановление об уголовном деле в отношении Бобро отменили. Тогда следователи обжаловали это решение в Генеральной прокуратуре. В вышестоящей инстанции их требование поддержали, и делу дали «добро».

Справка «КП»

Алексею Бобро 32 года. На службу в прокуратуру Воронежской области поступил в июле 2010 года. Работал помощником Борисоглебского межрайонного прокурора, затем прокурора Новохоперского района, далее заместителем прокурора Терновского района. С августа 2013 года занимал должность прокурора организационно-контрольного отдела. В ноябре 2017 года возглавил прокуратуру Грибановского района, сменив Сергея Сбоева, ушедшего на пенсию.

ИСТОЧНИК KP.RU