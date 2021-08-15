Воронежцы пожаловались на рушащиеся асфальт и фонарные столбы в Центральном парке

В Центральном парке до сих пор не могут до конца ликвидировать последствия ливня почти двухмесячной давности. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» опубликовали пост о нынешнем плачевном состоянии Центрального парка, больше известного под названием «Динамо»:

- После потопа в Центральном парке Воронежа 16 июня уже два месяца не предпринимались никакие меры по устранению последствий. Звонили несколько раз в администрацию парка, ничего не делают. Год назад положили асфальт, провели освещение, убрали мусор, прекрасное место для прогулок и отдыха с детьми! А сейчас асфальт рушится, столбы освещения наклонились и в любой момент могут упасть!

В мэрии по поводу этой ситуации дали такой комментарий:

- В парке выполнен огромный объем работ по устранению последствий подтопления. Речь идет не только о его уборке, но и о нарушенных потоками воды покрытиях, плитке и т.д. Эти работы выполняли районные комбинаты благоустройства и специализированные муниципальные учреждения, обслуживающие парки и скверы. Однако не все работы можно выполнить их силами, в данном случае требуется поиск подрядчиков. Торги уже объявлены, подача заявок завершится 19 августа, после заключения контракта начнется устранение проблемы.

Напомним, после ливня 16 июня Центральный парк закрывали на несколько дней для наведения порядка. Тогда потоки воды срывали скамейки, под водой оказались целые аллеи.