Подозреваемому в наезде на 10-месячного мальчика на воронежском пляже запретили определенные действия

Фото предоставлено СУ СКР по региону

32-летнему воронежцу, который проходит подозреваемым по делу о гибели 10-месячного ребенка на пляже в Чертовицах Рамонского района суд избрал меру пресечения. Ему на два месяца запретили определенные действия. Мера продлиться включительно до 8 октября. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Воронежской области.

Напомним, трагедия случилась в выходной день 8 августа. По данным следствия, на пляже у реки Воронеж недалеко от санатория имени Дзержинского, где отдыхала компания взрослых и детей, автомобиль вдруг поехал и сбил мужчину с 10-месячным мальчиком. Ребенок скончался на месте.

По подозрению в совершении преступления был задержан водитель машины. На него — как на лицо, возможно находившееся за рулем в момент ДТП, — указал отец погибшего ребенка.