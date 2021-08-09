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Происшествия9 августа 2021 10:25

На воронежском пляже под колесами иномарки погиб 10-месячный мальчик

Проводится проверка
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Жуткая трагедия произошла вечером 8 августа на одном из популярных пляжей под Воронежем. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, около 19.30 компания людей отдыхала на пляже, рядом стояла машина «Форд Фокус». В какой-то момент машина начала движение и наехала на 10-месячного малыша с папой. Мужчина выжил, а ребенок от полученных травм скончался на месте.

Кто находился за рулем иномарки, и почему она поехала, предстоит выяснить следователям. Полицейские проводят проверку.