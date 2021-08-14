Воронежские полицейские опрашивают людей, которые ехали в маршрутке № 10а в день взрыва

Трагедия случилась возле ТЦ Галерея Чижова Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Полиция опрашивает людей, которые ехали в маршрутке № 10а в день взрыва. Об этом написал в своем посте воронежец Сергей Г. Он пояснил, что пассажиров вычисляют по банковским картам, которыми они расплачивались за проезд.

Сергей с супругой за час до трагедии ехали именно в этой маршрутке всего пару остановок до ТРЦ «Максимир». Женщина купила билеты по карте. Спустя день после трагедии супруге Сергея позвонили правоохранители, представились, сказали, что хотели бы ее опросить.

– Около 20 часов пришли два человека. Женщина протокол заполняла, мужчина сопровождал. Мы, естественно, ничего подозрительного не видели, хотя я сидел на заднем сидении, там, где потом бомбануло и весь салон хорошо видел. Все было тихо и спокойно. Удивило только, что все пассажиры без масок. Маршрутка шла на конечную, – написал Сергей.

Напомним, вечером 12 августа в центре Воронежа взорвался автобус. По последним данным, в результате ЧП пострадали 24 человека. Две женщины, ехавшие в злополучной маршрутке, скончались от ран в больнице. Одной из них было 22 года, другой - 55 лет.

Мы связались с пресс-службой ГУ МВД, чтобы узнать подробности. Там пояснили, что поскольку уголовное дело по взрыву маршрутки расследует столичный СКР, комментировать они не могут.