Два футболиста воронежского «Факела» претендуют на звание лучшего игрока ФНЛ в июле

Роман Акбашев - реальный претендент на звание лучшего игрока ФНЛ в июле. Фото: с сайта ФК "Факел"

На сайте ФНЛ началось голосование, в котором определяют лучшего игрока в июле по версии болельщиков. До этого любителей футбола призывали присылать их кандидатуры на электронную почту лиги и на ее страницы в соцсетях.

На этом этапе больше всего упоминаний было у полузащитника «Факела» Романа Акбашева – 63. Второе место занял также игрок нашей команды – защитник Василий Черов (56). Также в итоговый список кандидатов для голосования попали Алексей Смирнов «Текстильщик» (Иваново), Ян Казаев («Балтика» (Калининград), Азат Байрыев («Ротор» (Волгоград), Александр Гаглоев («КАМАЗ» (Набережные Челны), Иван Темников («Торпедо» (Москва), Мамаду Майга («Велес» (Москва), Алан Хабалов («Алания» (Владикавказ) и Виталий Ботнарь («Торпедо»).

Эксперты лиги также включили в список для голосования полузащитника «Велеса» Аюба Бацуева и защитника «Оренбурга» Михаила Сивакова.

Выбрать лучшего игрока июля ФНЛ можно здесь. По состоянию на 14.32 11 августа лидирует Азат Байрыев (27,8 процентов голосов). На втором месте Алан Хабалов (25,6%). Замыкает тройку Роман Акбашев (23,3%). Василий Черов пока делит 7-8 места с Яном Казаевым (2,2%).

Василий Черов в финальной части голосования пока делит 7-8 места с Яном Казаевым из "Балтики". Фото: с сайта ФК "Факел"

Напомним, ранее рулевой «Факела» Олег Василенко стал лучшим главным тренером ФНЛ в июле по версии экспертов лиги.