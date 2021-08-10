Главного тренера воронежского «Факела» признали лучшим в ФНЛ в июле

Олег Василенко - лучший тренер ФНЛ по версии экспертов лиги. Болельщики поставили его на второе место. Фото: с сайта ФНЛ.

В ФНЛ подвели итоги голосования за лучшего тренера лиги в июле. Как всегда, в двух вариантах – по версии экспертов и болельщиков.

По версии лиги, в июле не было равных главному тренеру «Факела» Олегу Василенко. На это было достаточно оснований. В июле «Факел» победил дома столичный «Велес», идущий в группе лидеров, томскую «Томь», а в гостях – одного из фаворитов первенства ФНЛ ФК «Оренбург». И только первый матч нового сезона в Воронеже с калининградской «Балтикой» закончился ничьей. Зато какая она была яркая – 3:3! Совсем не случайно «Факел» после пяти туров занимает второе место, причем очков у него столько же, сколько у лидера – московского «Торпедо».

А вот у болельщиков на этот раз была иная точка зрения. 52,4% из них на сайте лиги проголосовали за главного тренера московского «Велеса» Артема Куликова. Олег Василенко на этот раз стал вторым. У него 37 процентов голосов. Третьим стал наставник лидера, столичного «Торпедо», уроженец Воронежа, олимпийский чемпион Александр Бородюк. Он набрал 6,6% голосов болельщиков.