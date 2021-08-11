В Воронеже в сквере на улице Ворошилова срубят 28 деревьев

В мэрии уверяют, что на улице Ворошилова срубят только сухие или аварийные деревья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О начале работ по удалению сухих или опасно наклоненных деревьев в сквере по адресу: улица Ворошилова, 5д, сообщили в пресс-службе мэрии.

Управе Советского района, к которому относится эта территория, выдали разрешение на вырубку. Но, как утверждают, в городской администрации, только сухих, аварийных или поврежденных гнилью деревьев. Срубят десять ясеней, семь тополей, четыре березы, три вяза, два кленка и по одной рябине и акации.

В мэрии особо отметили, что ни о каком расчистке участка под очередную многоэтажную застройку или парковку, в данном случае и речи быть не может. Сквер на улице Ворошилова находится в муниципальной собственности. И поэтому не подлежит никакой застройке. Работы выполняют только муниципальные службы или подрядчики в рамках контрактов.

Напомним, в Советском районе также вырубят 337 деревьев в парке Оптимистов. Их начнут валить также на этой неделе. В мэрии уверяют, что все деревья также сухие либо аварийные, и ход расчистки парка будут контролировать экологи.