В воронежском парке «Оптимистов» вырубят 337 деревьев

Участок, на котором пройдут работы Фото: с сайта департамента природных ресурсов и экологии правительства Воронежской области.

Парк «Оптимистов» очистят от строительного мусора, валежника и прочего хлама. На озелененной территории также пройдет выборочная санитарная рубка 337 сухих и аварийных деревьев. 10 августа в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области сообщили, что сегодня состоялась встреча с подрядчиком - с ним уже заключен контракт.

Региональные экологи будут контролировать работы по улучшению санитарного состояния особо охраняемой природной территории. Кстати, площадь земельного участка лесопарка, где будет трудиться подрядчик, превышает 2 гектара. Участок граничит с домами №50А, 50Б, 50В и госпиталем МВД на проспекте Патриотов.

Все запланированные работы должны начаться до конца этой недели. Они будут профинансированы из областного бюджета.