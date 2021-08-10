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Общество10 августа 2021 16:54

В воронежском парке «Оптимистов» вырубят 337 деревьев

Областные экологи отмечают, что под бензопилы попадут только аварийные насаждения
Олег ИВАНОВ
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Участок, на котором пройдут работы

Участок, на котором пройдут работы

Фото: с сайта департамента природных ресурсов и экологии правительства Воронежской области.

Парк «Оптимистов» очистят от строительного мусора, валежника и прочего хлама. На озелененной территории также пройдет выборочная санитарная рубка 337 сухих и аварийных деревьев. 10 августа в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области сообщили, что сегодня состоялась встреча с подрядчиком - с ним уже заключен контракт.

Региональные экологи будут контролировать работы по улучшению санитарного состояния особо охраняемой природной территории. Кстати, площадь земельного участка лесопарка, где будет трудиться подрядчик, превышает 2 гектара. Участок граничит с домами №50А, 50Б, 50В и госпиталем МВД на проспекте Патриотов.

Все запланированные работы должны начаться до конца этой недели. Они будут профинансированы из областного бюджета.