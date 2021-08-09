После нападения дворняги на 6-летнего мальчика в Нововоронеже возбудили уголовное дело

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

В Нововоронеже после того, как 6-летнего мальчика бродячая собака укусила за голову, следователи возбудили уголовное дело о халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ). Об этом рассказали в пресс-службе регионального СКР 9 августа.

Напомним, ЧП произошло 7 августа. На играющего во дворе ребенка набросилась бродячая дворняга. Мальчика, которому пес прокусил голову, доставили в больницу. Медики оказали ему всю необходимую помощь.

– Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью. Изучается документы, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления, а также дана надлежащая правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления. Расследование уголовного дела продолжается, – рассказали в ведомстве.