Следователи разбираются в ситуации нападения собаки на ребенка в Нововоронеже

Воронежские следователи проводят проверку по поводу нападения беспризорной собаки на ребенка в Нововоронеже. Инцидент произошел 7 августа: во дворе одного из домов 6-летнего мальчика за голову укусил пес.

- Следователи устанавливают обстоятельства инцидента. В рамках проверки будут опрошены потерпевший и его родители, жильцы близлежащих домов, при необходимости проведены экспертные исследования. И будет дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию работы по отлову беспризорных животных, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.