В Воронеже разгорелся скандал вокруг перехода домов из «ПИК-Комфорт» в другую управляющую компанию

Подделывали протоколы собрания жильцов или нет, видимо, будут разбираться сотрудники правоохранительных органов. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Жилищная свара разгорелась между ГК «ПИК-Комфорт» и УК «Жилищные стандарты», которая весной 2021 года переманила к себе жителей 258 «пиковских» домов. В ответ лишившаяся части обслуживаемого жилья группа управляющих компаний решила разобраться с конкурентами с помощью полиции.

В ГК «ПИК-Комфорт» заявили, что во время перехода подделали документы:

- Мы связались с некоторыми старшими по домам, с кем плотно общаемся по вопросам содержания и ремонта. Они выразили недоумение и тревогу по поводу ситуации с протоколами. И утверждают, что ни самих собраний за УК «Жилищные Стандарты», ни уведомлений о них не было (по жилищному законодательству УК обязана оповестить жителей за десять дней о готовящемся собрании). Исходя из того, что речь идет о самых активных собственниках, которые в курсе любых событий, связанных с их домами, у нас возникают сомнения в подлинности представленных документов.

Коммунальную компанию, занявшуюся большим переделом в коммунальной сфере, связывают с депутатом Воронежской городской Думы Андреем Зачупейко.

- Жильцы домов были поражены тем фактом, что оказывается в половине домов их района в сжатые сроки прошли сотни собраний, - сообщил источник, близкий к ГК «ПИК-Комфорт». - Поддельные протоколы были размещены на портале ГИС ЖКХ и переданы в областную жилищную инспекцию. В этот же период из офиса УК, под управлением которых в настоящее время находятся данные дома, были похищены технические паспорта зданий, что осложнило подготовку к осенне-зимнему периоду. По данному факту в правоохранительные органы (прокуратуру Воронежской области и ГУВД по Воронежской области) были поданы заявления о совершении преступлений. Начата проверка деятельности Зачупейко А.В. и подконтрольных ему управляющих компаний.

В УК «Жилищные стандарты» такие обвинения назвали бредом и клеветой. По их версии, жильцы массово стали уходить из «ПИК-Комфорт» из-за плохого качества обслуживания домов.

Разбираться, кто прав, кто виноват, видимо, будет в прокуратуре и в полиции. Пока нам официально не подтвердили начало проверки этого коммунального скандала ни в одном из этих ведомств.

Напомним, в мэрии жестко критиковали ГК «ПИК-Комфорт» за возможность срыва подготовки к отопительному сезону.

Компания ГК «ПИК-Комфорт», состоящая из 24 управляющих компаний, до последнего времени обслуживала 60 % жилого фонда Воронежа - это 2,8 тысячи многоэтажных домов.