В Воронеже подготовка к отопительному сезону оказалась под угрозой срыва

Дадут ли отопление вовремя во многие воронежские дома, пока остается под вопросом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На планерке в мэрии в понедельник, 26 июля, обсуждали подготовку домов Воронежа к отопительному сезону. Глава города Вадим Кстенин высказал обеспокоенность низкими темпами работ ГК «ПИК-комфорт».

Руководитель городского управления ЖКХ Дмитрий Соломаха доложил, что в целом по городу работы идут в рамках графика. Но только за счет хорошей подготовки к подаче тепла малых УК и ТСЖ. В то же время крупные управляющие организации, входящие в ГК «ПИК-комфорт», пока сдали крайне мало паспортов готовности объектов.

– А те паспорта, которые сдаются, принимаются ресурсоснабжающими организациями с огромным количеством замечаний, – заявил Соломаха.

Эту информацию подтвердили и руководители управ, бывшие на планерке.

– Держите ситуацию на постоянном контроле, в городе не так много задач, столь же важных, как подготовка к отопительному периоду, - потребовал Вадим Кстенин. - Люди должны получить тепло в установленный сроки. Срыв подготовки недопустим.

Сложившуюся ситуацию прокомментировали в УК «ПИК-Комфорт» в Воронеже:

- Домов, которые полностью прошли гидравлические испытания и все мероприятия по подготовке к зиме, гораздо больше тех, что получили паспорта готовности. Это связано с тем, что официальные процедуры оформления документов занимают некоторое время. На данный момент мы учитываем и устраняем все замечания, которые получаем от ресурсоснабжающих организаций. Делаем все, чтобы наши дома встретили новый отопительный сезон в полной готовности. Осложняет ситуацию то, что жилфонд в нашем управлении достаточно старый. 80% от общего числа многоквартирных домов – это многоэтажки, введенные в эксплуатацию 60-70 лет назад, от одного до пяти этажей. Примерно 5% домов в управлении – уже больше 100 лет. В 80% зданий ни разу не проводился капитальный ремонт, хотя должен был быть уже как минимум дважды.