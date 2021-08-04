В Воронежской области аварией, в которой пострадали семь человек, занялась прокуратура

Машина после сильного столкновения - зрелище невеселое! Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники прокуратуры Грибановского района заинтересовались ходом расследования обстоятельств ДТП, случившегося на 598 километре дороги Москва-Астрахань в ночь на 4 августа.

Напомним, 4 августа около 00.20 32-летний тамбовчанин на «Ладе-Ларгус» выехал на встречную полосу. Там он врезался в «Шевроле-Клан». В иномарку следом въехал и ВАЗ-2115, которым управляла 25-летняя жительница Волгоградской области.

В ДТП получил травмы водитель «Лады Ларгус» и его пассажиры, 41-летний мужчина и 36-летняя женщина, жители Тамбовской области. В «Шевроле» пострадали дети: девочки 9 и 15 лет. Также получили ранения 37-летний водитель и ехавшая в иномарке 36-летняя женщина. Все они – жители Московской области. Семерых пострадавших отвезли в больницу.

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- На место ЧП для координации действий правоохранительных органов и выяснения обстоятельств ДТП выезжал прокурор Грибановского района Юрий Козлов. По факту аварии проводят проверку. Ход и результаты ее будут находиться на контроле прокуратуры района, - сообщили в региональном надзорном ведомстве.