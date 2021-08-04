В массовой аварии на воронежской трассе пострадали семь человек

Место аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

4 августа примерно в 00:20 в Грибановском районе 32-летний тамбовчанин на автомобиле «Лада Ларгус» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Шевроле Клан», за рулем которой был 37-летний москвич. ДТП случилось на 698 километре автодороги Р-122 Каспий «Дон-Тамбов-Волгоград-Астрахань».

Место аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

После автомобиль «ВАЗ- 2115», двигавшийся следом за «Ладой Ларгус», под управлением 25-летней жительницы Волгоградской области, также врезался в автомобиль «Шевроле Клан».

- В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Ларгус» и его пассажиры, 41-летний мужчина и 36-летняя женщина, жители Тамбовской области, получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение. Также водитель «Шевроле Клан» и трое его пассажиров, 36-летняя женщина, 9 и 15-летние девочки, жительницы Московской области, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.