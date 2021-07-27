В Воронеже возбудили уголовное дело по ДТП, где погибла маленькая девочка и ранены еще шесть человек

Если вина водителя "Нивы" подтвердится, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские следователи возбудили уголовное дело по факту аварии на улице Антонова-Овсеенко, где погибла трехмесячная девочка и ранены шесть человек. Виновник ДТП будет отвечать перед судом по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, 26 июля около 21 часа на улице Антонова-Овсеенко, по данным ГИБДД, 30-летний водитель «Нивы» во время разворота не уступил дорогу 12-й «Ладе». От страшного удара трехмесячная девочка, сидевшая на руках 29-летняя матери погибла на месте. Малышка ехала без автолюльки. Пострадали еще пять человек в «Ниве»: мальчики 3 и 7 лет, их 29-летняя мать, 46-летняя жительница Курской области и сам водитель. Всех их отвезли в больницу. Госпитализировали и 31-летнего водителя «Лады».

Виновнику аварии грозит до пяти лет лишения свободы.

Автор видео Raisa Paradise.