В Воронеже определили предполагаемого виновника аварии, в которой погибла трехмесячная девочка и ранены двое мальчиков

В "Ниве" после аварии вылетели все стекла и оторвало крышку капота. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские рассказали новые подробности по страшному ДТП, случившемуся в 21.10 в понедельник, 26 июля, в Коминтерновском районе. Стражи порядка уточнили, что авария случилась недалеко от дома № 47 по улице Миронова.

Водитель «Нивы», 30-летний воронежец, ехавший по улице Антонова-Овсеенко со стороны Хользунова в направлении Московского проспекта, при развороте не уступил дорогу двигавшейся навстречу 12-й «Ладе», которой управлял 31-летний житель столицы Черноземья. Машины врезались друг в друга. От страшного удара на месте погибла трехмесячная девочка, ехавшая на руках у матери без автолюльки. В больницу попали еще два маленьких пассажира «Нивы» - мальчики 7 и 3 лет. Также госпитализированы две женщины, ехавшие в той же машине – 29-летняя жительница Воронежа (это мама погибшей малышки и еще двух раненых детей) и 46-летняя жительница Курской области. Госпитализированы и оба водителя.

Так выглядела после ДТП передняя часть "Лады". Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 26 июля случилось 105 ДТП, из них в Воронеже – 73, в районах области – 23, на федеральных трассах – 9. В семи авариях один человек погиб, 12 получили травмы, - рассказали в региональном ГУ МВД. – Задержан и оштрафован 21 пьяный водитель.

Автор видео Raisa Paradise.