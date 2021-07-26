В Воронеже в страшной аварии погибла трехмесячная девочка, ранены мальчики 4 и 8 лет

"Нива" после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 26 июля, в 21.10 у дома № 32 по улице Антонова-Овсеенко врезались друг в друга «Нива» и ВАЗ-2112.

- В аварии погибла трехмесячная девочка, ехавшая в «Ниве». Находившиеся в той же машине мальчики 4 и 8 лет, а также две женщины 30 и 46 лет и 30-летний водитель с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу. Также госпитализирован 31-летний мужчина, руливший «Ладой». Все пострадавшие и погибшая маленькая девочка – воронежцы. Наши сотрудники выясняют обстоятельства этой аварии, - рассказали в региональном ГУ МВД.

"Лада" после ДТП: вид спереди... Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.