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Происшествия26 июля 2021 23:14

В Воронеже в страшной аварии погибла трехмесячная девочка, ранены мальчики 4 и 8 лет

Пострадали также оба водителя и две женщины-пассажирки
Юрий КОЗЛОВ
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"Нива" после аварии.

"Нива" после аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 26 июля, в 21.10 у дома № 32 по улице Антонова-Овсеенко врезались друг в друга «Нива» и ВАЗ-2112.

- В аварии погибла трехмесячная девочка, ехавшая в «Ниве». Находившиеся в той же машине мальчики 4 и 8 лет, а также две женщины 30 и 46 лет и 30-летний водитель с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу. Также госпитализирован 31-летний мужчина, руливший «Ладой». Все пострадавшие и погибшая маленькая девочка – воронежцы. Наши сотрудники выясняют обстоятельства этой аварии, - рассказали в региональном ГУ МВД.

"Лада" после ДТП: вид спереди...

"Лада" после ДТП: вид спереди...

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

...и сзади.

...и сзади.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.