Защитник воронежского «Факела» попал в сборную третьего тура ФНЛ

Руслан Магаль. Фото: с сайта ФК "Факел"

В символическую сборную третьего тура ФНЛ вошел защитник «Факела» Руслан Магаль. В победном матче с томской «Томью» он действовал надежно у своих ворот и когда надо, грамотно подключался к атакам. Чем и заслужил признание специалистов.

В сборной тура также три представителя московского «Торпедо», обыгравшего дома владикавказскую «Аланию» - 3:1. Это защитник Алексей Шумских, хавбек Алексей Померко и бывший капитан «Факела» Руслан Лебеденко, забивший свой гол уже в добавленное время.

Эксперты также отметили двух представителей еще одной столичной команды – московского «Велеса», победившей в гостях краснодарскую «Кубань» - 2:0. В сборную вошли полузащитник Аюб Бацуев и главный тренер Артем Куликов.

Отдельных слов заслужил полузащитник наших соседей – липецкого «Металлурга» Роман Войдель. 36-летний аксакал отдал классный голевой пас в матче с тольяттинским «Акроном» и сам поразил ворота со штрафного. Итог – боевая ничья 2:2.

Специалисты отметили и игру защитника «СКА-Хабаровска» Александра Смирнова, который на левой бровке в гостевом матче с «Ротором» был настоящим хозяином. Его уверенная игра помогла отстоять ничью – 0:0.

А нападающий «Спартака-2» Владислав Шитов сделал результат в победном матче с красноярским «Енисеем» - 2:1. На его счету голевой пас, с которого был забит победный гол, а также заработанный пенальти и красная карточка для соперника.

Также в сборную третьего тура попали:

вратарь Андрей Климович («Оренбург»);

защитники Артем Мещанинов («Балтика» (Калининград), Роман Локтионов («Волгарь» (Астрахань).