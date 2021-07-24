Воронежский «Факел» выиграл у томской «Томи» и поднялся на второе место в ФНЛ

Максим Максимов забил победный мяч уже во второй игре подряд. Фото: с сайта ФК "Факел"

Удачно завершился матч с томской «Томью» для воронежского «Факела». Всю игру шла упорная борьба, команды нахватали много желтых карточек. Гости держались почти до конца и все же не смогли отстоять ничью. На 75 минуте после передачи Романа Акбашева открыл счет Максим Максимов (он забивает во второй игре подряд). А на 83-й передачу со штрафного замкнул подключившийся к атаке защитник Аслан Дашаев – 2:0.

«Факел» после этой игры набрал семь очков и занимает промежуточное второе место. Впереди только московское «Торпедо», выигравшее все три игры, ведомое олимпийским чемпионом, уроженцем Воронежа Александром Бородюком.

Следующий матч «Факел» проведет с «Оренбургом» в гостях 31 июля.