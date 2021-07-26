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Общество26 июля 2021 19:02

Еще в одной воронежской реке массово погибла рыба

На место ЧП выехали экологи
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области

Фото с сайта департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области

В реке Хворостань на территории Каширского района массово погибла рыба. Об этом сообщил Верхнедонской отдел госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов. На место замора выехали сотрудники департамента природных ресурсов и экологии совместно с работниками аккредитованной лаборатории филиала ЦЛАТИ по Воронежской области. Они отобрали пробы воды на исследование из двух точек: в заводи, где была видна мертвая рыба, и на водотоке.

- В первом случае содержание растворённого кислорода в воде составило 4,0 мг/дм3 при предельно допустимой концентрации 6 мг/дм3, во втором случае – 7,8 мг/дм3,- рассказали в департаменте.

Экологи сделали вывод, что причиной замора рыбы стало критически низкое содержание кислорода при высокой температуре воды: речные обитатели просто задохнулись. Вредные вещества в реку не попадали.

Ранее замор рыбы наблюдался в реке Токай в Аннинском районе.