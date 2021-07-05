На массовой гибели живности на реке в Воронежской области обнаружили более 100 рыбин

фото Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора

Росприроднадзор проверил информацию о заморе рыбы на реке Токай в селе Артюшкино Аннинского района. Инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления вместе с экспертами филиала ЦЛАТИ по Воронежской области на выходных взяли пробы воды и огласили первые результаты анализов. - На момент обследования в акватории в различных местах обнаружили более 100 погибших особей рыб - щук, окуней, карасей. Видов, занесенных в Красную книгу РФ, среди них нет. Взяли три пробы воды из реки Токай: на 500 метров выше места замора рыбы, в самом месте замора, в 500 метрах ниже места замора. Вода в реке имела естественный цвет, химические и иные неестественные запахи отсутствовали. Первые результаты анализов показали низкое содержание кислорода в воде - 5,3 (при норме более 6), - сообщили в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора. - Работа по расследованию факта гибели рыбы продолжается.

Напомним, о массовой гибели рыбы на реке Токай в селе Артюшкино сообщили 4 июля местные жители.

В декабре масштабная катастрофа произошла на Усманке: массовая гибель живности случилась из-за того, что два липецких предприятия сбросили в реку сточные воды. Экологи до сих пор отслеживают состояние воды в Усманке.