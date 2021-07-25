В Воронеже с третьей попытки нашли подрядчика на реконструкцию стадиона «Факел»

Реконструкция "Факела", о которой много говорили, наконец-то начнется. Фото: ckfakel.ru

В пятницу, 23 июля, наконец-то определили подрядчика, который выполнит реконструкцию стадиона «Факел» на улице Маршака. Начальную цену контракта в 812 миллионов рублей удалось снизить совсем немного – до 811,3 млн. За эту сумму работы согласились выполнить специалисты компании «Стройинжиниринг».

Сделать предстоит немало. В частности, возвести четыре трибуны: четырехэтажную западную на 2955 мест, восточную такой же вместимости, а также северную и южную (по 1025 мест), помещения под ними, основное футбольное поле с дренажной системой и подогревом и искусственное (42 х 25 м) с освещением и ограждением, а также установить мачты освещения, табло и 12 касс. На стадионе также должна появиться новая беговая дорожка с прямым участком и четыре КПП. Напомним, «Факел» был построен еще в 70-х годах прошлого столетия, поэтому там все, по сути, придется делать заново.

Отметим, что предыдущие два аукциона на поиск подрядчика для этого стадиона провалились. В октябре 2020 года не нашлось желающих браться за «Факел» за 704 млн рублей, а в апреле 2021-го такая же ситуация возникла после предложения 776,9 миллиона. И только после этого цену аукциона подняли до нынешних 812 млн.

После реконструкции поле «Факела» планирую сделать основным для одноименной футбольной команды. Центральный стадион профсоюзов, где сейчас проводят игры ФНЛ, стремительно ветшает.