В Воронеже стоимость реконструкции стадиона «Факел» подняли до 812 миллионов рублей

На данный момент арена, построенная в 70-е годы и являющаяся собственностью областного правительства, находится в неудовлетворительном состоянии Фото: ckfakel.ru

Начальную (она же максимальная) стоимость реконструкции стадиона «Факел» подняли до 812,1 млн рублей. Заявки принимают до 2 июля. Для сравнения: первый раз за работу и вовсе предполагали лишь 704 миллиона рублей.

Ранее торги провалились. Дважды. Второй раз - уже за 776,9 миллиона рублей - никто опять же не захотел возводить на улице Писателя Маршака четыре новые трибуны с навесами на 8 тысяч мест.

Подрядчику также предстоит сделать два новых футбольных поля, основное и для тренировок, установить мачты освещения, смонтировать табло, оборудовать четыре КПП и 12 касс, а также подсобные помещения. Также среди требований было создание легкоатлетического ядра и создание на арене всех условий для свободного прохода инвалидов.

На данный момент арена, построенная в 70-е годы и являющаяся собственностью областного правительства, находится в неудовлетворительном состоянии. Игроки футбольного «Факела» предпочитают проводить тренировки не на одноименном стадионе, а на специально сделанных для чемпионата мира-2018 «Чайке» и «Локомотиве».

Ранее власти планировали, что уже к 2023 году обновленный «Факел» с трибунами на 8 тысяч зрителей (в перспективе не исключали, что вместимость можно довести до 10 тысяч) уже будет готов. Но теперь такой определенности уже нет. Главная же футбольная арена Воронежа – Центральный стадион профсоюзов – стремительно ветшает.