Алюминиевый король, фирма которого зарегистрирована под Воронежем, отметил день рождения жены, пригласив Шнура, Верника, Собчак и Слепакова

Юлия Буряк поблагодарила звезд, поздравивших ее с днем рождения. Фото: Инстаграм Юлии Буряк.

Гендиректор компании ООО «АВА-трейд» Леонид Арапов, зарегистрированного в селе Ендовище Семилукского района, с размахом отметил 30-летие жены Юлии Буряк. Праздник был в Турции. Вели торжество Игорь Верник и Ксения Собчак. Выступали на нем Шнур со своим «Ленинградом», Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Светлана Лобода, Би-2. А Семен Слепаков поздравил семейную чету пошленьким стихотворением.

Юлия Буряк рассыпалась в благодарностях мужу и артистам, выступавшим на празднике. Про Собчак и Верника сказала: «Лучше пары нет». Про Меладзе заявила, что до сих пор растет на его песнях. А Слепакова поблагодарила за вклад в их (видимо, с мужем?) историю. Ну а остальным просто сказала: «Спасибо».

Между тем сразу несколько источников cообщают, что компания «АВА-трейд», занимающаяся производством алюминиевых профилей, имеет отношение к скандалу, разразившемуся в одной из межрайонной налоговой инспекции. Ее 40-летнего заместителя начальника подозревают в получении 8 миллионов рублей за перенесение на более поздний срок запланированной проверки.