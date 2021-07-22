В Воронеже крупный налоговик попался на крупной взятке

О преступлении стало известно спустя 9 месяцев Фото: из архива «КП»

В Воронеже 40-летнего заместителя начальника межрайонной инспекции ФНС России по Воронежской области подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Посредником в уголовном деле проходит 38-летний бывший специалист налоговой инспекции.

По версии следствия, в сентябре 2020 года к сотруднику налоговой обратился гражданин, который от имени коммерческой организации предложил перенести на более поздний срок запланированную налоговую проверку. 38-летний специалист обсудил поступившее предложение с заместителем начальника налоговой инспекции, а тот согласился «помочь» за вознаграждение в размере 8 миллионов рублей.

В октябре 2020 посредник получил деньги от компании и передал их начальнику, который распорядился всей суммой по собственному усмотрению.

- В июле 2021 года о противоправной деятельности сотрудников налоговых органов стало известно правоохранителям, после чего 19 июля данные лица были задержаны следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Воронежской области, - сообщили в СУСК по Воронежской области.

Подозреваемые отказались от дачи показаний на допросе, решается вопрос об избрании им меры пресечения.