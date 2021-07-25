В Воронеже в массовой аварии пострадали 8-летние мальчик и девочка

"Четверку" сначала протаранил "Форд", а потом отечественная машина по инерции врезалась в "Хюндай". Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 24 июля, около 15 часов у дома № 3 на улице Хользунова случилась авария, в которую попали три автомобиля.

30-летний воронежец, руливший «Фордом Куга», врезался в остановившуюся на красный свет «четверку», которой управлял 34-летний мужчина, также житель столицы Черноземья. Водитель «Жигулей» по инерции протаранил «Хюндай Соната». Там за рулем был 36-летний воронежец.

- В аварии пострадали два ребенка, ехавшие в «четверке», - 8-летние мальчик и девочка. С серьезными травмами их отвезли в больницу. Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства этого ДТП.

Напомним, в тот же день на улице Шишкова 70-летний водитель «Ниссан Альмера» врезался в забор разделительной полосы и погиб.