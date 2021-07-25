В Воронеже водитель иномарки врезался в забор на разделительной полосе и погиб

Полицейские разбираются, почему пожилой водитель потерял контроль над машиной. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 24 июля, в 7.30 у дома № 107/1 на улице Шишкова случилась авария, закончившаяся трагедией. 70-летний водитель «Ниссан Альмера» не справился с управлением и врезался в металлический забор на разделительной полосе. Он получил тяжелые травмы, от которых умер на месте ДТП. Полицейские выясняют, почему пожилой водитель потерял контроль над машиной.

Напомним, похожая авария случилась 23 июля около полудня в селе Можайское Каширского района. Там с дороги в кювет вылетела «Лада-Калина». 58-летний местный житель, не справившийся с управлением машиной, погиб на месте.

- Всего в Воронежской области 24 июля случилось 102 ДТП, из них 58 – в Воронеже, 23 – в районах, 21 – на федеральных трассах. В девяти авариях один человек погиб, девять получили травмы. 26 водителей оштрафованы за езду в пьяном виде, - рассказали в региональном ГУ МВД.