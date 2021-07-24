В Воронежской области погиб водитель вылетевшей с дороги отечественной легковушки

23 июля примерно в 12:20 в селе Можайское Каширского района с дороги вылетел автомобиль «Лада Калина». У дома №43 по улице Ленина 58-летний местный житель не справился с управлением и съехал в кювет.

- В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 119 ДТП, из них в областном центре – 67, на федеральных трассах - 21, в районах области –31. В 11 ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили 21 человек, 2 погибло.